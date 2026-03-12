İSKİ açıkladı: 12 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 12 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
12 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,95 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %654,87
Darlık Barajı: %61,98
Elmalı Barajı: %86,87
Terkos Barajı: %29,27
Alibey Barajı: %35,94
Büyükçekmece Barajı: %34,88
Sazlıdere Barajı: %29,38
Istrancalar Barajı: %36,09
Kazandere Barajı: %56,49
Pabuçdere Barajı: %30,42