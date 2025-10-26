İSKİ açıkladı: 26 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 26 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
26 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,2 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
26 Ekim itibariyle İSKİ'nin açıkladığı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Kazandere Barajı: %1,69
Pabuçdere Barajı: %6,17
Ömerli Barajı: %15,47
Darlık Barajı: %36,4
Elmalı Barajı: %48,56
Terkos Barajı: %27,37
Alibey Barajı: %11,69
Büyükçekmece: 27,53
Istrancalar Barajı: 23,04
Sazlıdere Barajı:25,37