İSKİ açıkladı: 26 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da baraj doluluk oranları hem yurttaşlar hem de uzmanlar tarafından yakından izleniyor. Megakente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, özellikle kış mevsimindeki yağışlarla birlikte önemli ölçüde değişiklik gösterebiliyor. Peki, 26 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 26 Ocak Pazartesi günü yüzde 26,91 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 38,69

Darlık barajı 45,4

Elmalı barajı 80,04

Terkos barajı 16,67

Alibey barajı 21,91

Büyükçekmece barajı 18,46

Sazlıdere barajı 16,19

Istrancalar 38,67

Kazandere 5,1

Pabuçdere 7,74