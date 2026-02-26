İSKİ açıkladı: 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
26 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43,70'e çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %60,23
Darlık Barajı: %60,46
Elmalı Barajı: %92,46
Terkos Barajı: %28,00
Alibey Barajı: %36,09
Büyükçekmece Barajı: %33,2
Sazlıdere Barajı: %27,4
Istrancalar Barajı: %61,13
Kazandere Barajı: %56,65
Pabuçdere Barajı: %30,53
OCAK AYINA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ
Ocak ayında yüzde 28 seviyelerinde ölçülen baraj doluluk oranı, Şubat ayında etkili olan kar yağışı ve sağanaklarla birlikte hızlı bir yükseliş gösterdi. Yağışların özellikle havza bölgelerinde yoğunlaşması, su rezervlerine doğrudan katkı sağladı.