Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26.02.2026 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43,70'e çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %60,23

Darlık Barajı: %60,46

Elmalı Barajı: %92,46

Terkos Barajı: %28,00

Alibey Barajı: %36,09

Büyükçekmece Barajı: %33,2

Sazlıdere Barajı: %27,4

Istrancalar Barajı: %61,13

Kazandere Barajı: %56,65

Pabuçdere Barajı: %30,53

OCAK AYINA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Ocak ayında yüzde 28 seviyelerinde ölçülen baraj doluluk oranı, Şubat ayında etkili olan kar yağışı ve sağanaklarla birlikte hızlı bir yükseliş gösterdi. Yağışların özellikle havza bölgelerinde yoğunlaşması, su rezervlerine doğrudan katkı sağladı. 

İlgili Konular: #Baraj #İSKİ #baraj doluluk oranı