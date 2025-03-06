İSKİ açıkladı: 6 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:35

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:35

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 6 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

6 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 6 Mart bugün yüzde 76,99 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 76,66 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli 84.91

Darlık 74.8

Elmalı 94.37

Terkos 79.33

Alibey 64.59

BCekmece 73.63

Sazlidere 56.9

Istrancala r91.98

Kazandere 83.19

Pabucdere 82.63