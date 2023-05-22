Kişi başı 100 bin TL'ye Afganistan'a turistik gezi düzenliyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:26

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:32

Biri size hayalinizdeki tatili sorsa, Karayipler ya da Bahamalar'da bir plajda veya Santorini adasında gün batımı salaş bir restoranda keyifli dakikalar geçirmeyi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak hayata karşı daha maceraperest ve cesur olanlarımız, Everest Dağı'na ya da balta girmemiş Amazonlara zorlu bir keşif gezisi hayal edebilir.

Ancak asıl mesleği kameramanlık olan Joe Sheffer, şiddetli seyahat uyarlarına rağmen, meraklılarına "her şey dahil Afganistan tatili" sunmaya karar verdi. Sheffer, uzun yıllar süren savaştan harap olmuş ülkeyi gezmek isteyenlerden kişi başı 4 bin sterlin (yaklaşık 100 bin TL) talep ediyor.

Sheffer bu geziyi kendi seyahat şirketi aracılığıyla sunuyor ve gezginlerin, Afganistan'a seyahat etmenin ne kadar güvenli olduğu konusundaki endişelerini de dürüstçe yanıtlıyor.

AFGANİSTAN'DA "ASAYİŞ BERKEMAL"

Ladbible'ın haberine göre, Sheffer'ın web sitesinde Afganistan turuna ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Afganistan'ı, seyahat etmek için makul bir yer olarak görüyoruz, aksi takdirde ülkeyi bir turizm destinasyonu olarak sunmazdık. Durumu sürekli olarak gözden geçiriyor ve olumsuzluklarla karşılaşmamız halinde seyahati iptal etmekten veya kısıtlamaktan asla çekinmeyeceğimizi de belirtmek istiyoruz..."

Sheffer'ın bilgi notu şu şekilde devam ediyor:

"Kontrol noktalarındaki düşük seviyeli yolsuzluk ve yıldırma büyük ölçüde azaldı. Bu durum, suçluların ya da teröristlerin ucuz rüşvetler ödeyerek kolayca hareket etmelerini önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Taliban tüm şehirlerde yoğun olarak bulunuyor ve ana yollarda eskiden ulusal ordu ya da polis tarafından kontrol edilen düzinelerce kontrol noktasını denetimi altında bulunduruyor."

PATLAMA YA DA ÇATIŞMA RİSKİ VAR

Bununla birlikte Sheffer, "yabancıları hedef alan saldırıların yanı sıra spontane bir patlama ya da çatışmaya yakalanma riski" nedeniyle seyahatin tehlikeli olabileceği konusunda da uyarıyor. Şirketin web sitesinde, güzergah seçimleriyle bu risklerin "azaltıldığı" öne sürülüyor.

Habere göre Sheffer, ilk gezgin grubunu Ekim ayında Afganistan'a götürdü, ancak bu kez 'daha büyük bir grubun' sadece birkaç hafta içinde Afganistan'a doğru yola çıkacağını söylüyor.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR...

Sheffer bir sonraki turun, bazı katılımcılar için "ölmeden önce yapılacaklar" listesinde yer alan bir hedef olduğunu; diğer katılımcıların da çoğunlukla Afganistan'la ilgilenen uzmanlardan oluştuğunu belirtiyor.

Üstelik Sheffer, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyelerine rağmen, kendisi ve beraberindeki yolcular için "seyahat sigortası" yaptırmayı da ihmal etmiyor.

Habere göre, gezinin büyük bir bölümü, Afganistan'ın güney kesimlerinde, Taliban'ın kalbinin attığı Kandahar ve Helmand'dı içeriyor.