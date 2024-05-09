İŞKUR açıkladı: Türkiye'de kolay iş bulunan meslekler

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:57

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:57

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

İMALAT SANAYİSİNDE BÜYK AÇIK

İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.

TURİZM VE OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE ELEMAN AÇIĞI

Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.

EN ÇOK ARANAN DİĞER ÜÇ MESLEK

Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.