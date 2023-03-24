Ispanaklı gözleme yaparken deneyin.. Asla hamur olmuyor
Gözleme tarifleri arasında en sevilenlerden biri de Ispanaklı gözleme.
Gözleme sevilen hamur işleri arasında yer almakta. Gözleme pişirirken püf noktalarına dikkat edilmezse gözleme hamur gibi oluyor ve lezzeti hiç olmuyor.
Habertürk'te yer alan bir içerikte; Ispanaklı gözleme tarifinin detayları paylaşıldı. Gözleme yaparken uygulayacağınız bu tarif sayesinde asla gözleme hamur gibi olmayacak.
Hazır yufkadan ıspanaklı börek yapımı için gerekli malzemeler:
6 adet yufka
İç malzemeleri için gerekli malzemeler:
1 kilo ıspanak
Yarım kilo kavurma
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
Karabiber, kimyon
Böreğimizin sosu için gerekli malzemeler:
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifinin yapılışı:
İlk önce Ispanakları iyice yıkayıp süzdükten sonra doğrayalım.
Bir tencerede soğanları küp küp doğrayarak az yağda soteleyelim, içine salçayı ve baharatları ekleyip karıştıralım.
Ayrı bir tencereye ıspanakları koyup, sönene kadar kavuralım.
Kavurmaları da ekledikten sonra, 3 dakika kadar daha karıştıralım ve soğumaya bırakalım.
Tezgâhımızda yufkaları ikiye bölüp üst üste koyalım.
Sosunun malzemelerini karıştıralım
Yufkanın üzerine sosta bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde gezdirelim
Ispanak harcını da yufkamızın uç kısmına yerleştirerek rulo şekli verelim.
Yağlanmış fırın tepsimize rulo şeklinde dizelim.
200 dereceye ayarladığımız fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.
Not: Hemen servis yapmayacaksak üzerine bir bez ile örtelim kurumasını engeller.Afiyet olsun...
Gözlemenin hamur gibi olmaması için mutlaka kullanacağınız malzemelerin ölçüsüne dikkat edin. Ayrıca kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
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