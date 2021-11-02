İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı
İsrail’de X Factor yarışmacısı Shushan, piyanosuyla eşlik ettiği Türkçe şarkıyla jürinin dikkatini çekti.
İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi. Söylenen Türkçe şarkı, jürileri ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.
Shushan, şarkıyı söylemeye başladığı ilk andan itibaren jürinin beğenisini kazanmayı başardı. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, yarışmada dikkatleri üzerine çekti.
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