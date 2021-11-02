İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

İsrail’de X Factor yarışmacısı Shushan, piyanosuyla eşlik ettiği Türkçe şarkıyla jürinin dikkatini çekti.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 15:48
İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı
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İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi. Söylenen Türkçe şarkı, jürileri ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Shushan, şarkıyı söylemeye başladığı ilk andan itibaren jürinin beğenisini kazanmayı başardı. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, yarışmada dikkatleri üzerine çekti.



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