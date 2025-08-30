İsrailli oyuncu Gal Gadot, Venedik Film Festivali'ne katılmayacak

Bu yıl Venedik’te prömiyeri yapılacak olan In The Hand of Dante filminin başrol oyuncularından Gal Gadot, festivalde yer almayacak. Gadot ve filmdeki rol arkadaşı Gerard Butler, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuna verdikleri destek algısı nedeniyle tepkilerin odağında.

Filmin gösterimi öncesinde, sanatçıların festivale katılımı tartışma konusu oldu. Artists4Palestine adlı grup, “soykırımı açıkça ve aktif şekilde destekleyen” hiçbir sanatçının davet edilmemesi gerektiğini savundu. Bu çağrıların ardından Venedik Film Festivali Başkanı Alberto Barbera, Gal Gadot’un festivale katılmayacağını açıkladı.

Cumartesi günü yapılması planlanan Filistin yanlısı protestoların festival sürecini etkilemesi bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan Barbera, “Gazze ve Filistin’de yaşananlara dair derin üzüntümüzü ve acımızı defalarca dile getirdik. Özellikle çocukların ve sivillerin ölmesi, bu savaşın sona erdirilememesinin trajik bir sonucu” dedi.