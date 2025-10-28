İstanbul’da 29 Ekim gecesi: Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ücretsiz etkinliklerle ve konserlerle doyasıya yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim coşkusuna özel bir program hazırladı. İşte, İstanbul 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi...

ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ 2025

BEŞİKTAŞ MEYDANI

Saat 19.30

İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi sahnede!

Konuk sanatçılar:

Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay ve daha niceleriyle unutulmaz bir müzik şöleni sizi bekliyor!

Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet'in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.

KADIKÖY

OZBİ, 29 Ekim'de en sevilen şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak.

Saat: 18.30

Yer: Terminal Kadıköy (Söğütlüçeşme)

ŞİLE

Gündüz (12.00-17.00 | Marina Mevkii):

• Cumhuriyet Koşusu, Spor Etkinlikleri, Çocuk Atölyeleri, Bilim Deneyleri.

Akşam (Atatürk Meydanı):

• 20.00: Fener Alayı Yürüyüşü

• 21.30: GRUP SAHRUD Konser

BAKIRKÖY

Gün Programı:

• 19.00: Fener Alayı Yürüyüşü (Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na)

• 21.30: Koray Avcı Konseri (Bakırköy Cumhuriyet Meydanı)

SANCAKTEPE

19:00 Kortej Yürüyüşü

20:00 Feridun Düzağaç Konseri

BAHÇELİEVLER

Fener Alayı

Yer: Haznedar Meydanı

Saat: 19:00

Sinan Akçıl Konseri

Yer: Milli Egemenlik Parkı

Saat: 20:30

ÇEKMEKÖY

İrem Derici muhteşem sahne performansıyla Çekmeköy’de sizlerle buluşuyor!

Saat: 21.00

Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü

BEYKOZ

Program:

• 14.00 - 17.00: Çocuk Etkinlikleri

• Şişme oyunlar, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle miniklerimiz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.

• 19.23: Cumhuriyet Yürüyüşü (Başlangıç)

• Beykoz Meydanı'nda toplanıp, fenerler eşliğinde coşkuyla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.

Final Konseri

• Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi KUBAT, en güzel şarkılarıyla Beykoz'da olacak.

20.00: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı

ATAŞEHİR

Program Akışı:

17.00: Fatma Parlakol

19.30: DJ Emir Yazgan

21.00: Ferhat Göçer Konseri

BAĞCILAR

29 Ekim akşamı saat 19.30’da Bağcılar Meydanı’nda buluşuyoruz!

İlyas Yalçıntaş

Ahiyan

DJ Performansı

MALTEPE

MADRİGAL, en güzel şarkılarıyla Maltepe'de sahne alıyor. Bu özel bayram kutlamasını kaçırmayın!

Program:

Meşale Yürüyüşü: 20.00 | Maltepe Belediyesi Önü

MADRİGAL Konseri: 20.45 | Maltepe Cumhuriyet Meydanı