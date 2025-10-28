İstanbul’da 29 Ekim gecesi: Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ücretsiz etkinliklerle ve konserlerle doyasıya yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim coşkusuna özel bir program hazırladı. İşte, İstanbul 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi...
ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ 2025
BEŞİKTAŞ MEYDANI
Saat 19.30
İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi sahnede!
Konuk sanatçılar:
Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay ve daha niceleriyle unutulmaz bir müzik şöleni sizi bekliyor!
Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet'in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.
KADIKÖY
OZBİ, 29 Ekim'de en sevilen şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak.
Saat: 18.30
Yer: Terminal Kadıköy (Söğütlüçeşme)
ŞİLE
Gündüz (12.00-17.00 | Marina Mevkii):
• Cumhuriyet Koşusu, Spor Etkinlikleri, Çocuk Atölyeleri, Bilim Deneyleri.
Akşam (Atatürk Meydanı):
• 20.00: Fener Alayı Yürüyüşü
• 21.30: GRUP SAHRUD Konser
BAKIRKÖY
Gün Programı:
• 19.00: Fener Alayı Yürüyüşü (Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na)
• 21.30: Koray Avcı Konseri (Bakırköy Cumhuriyet Meydanı)
SANCAKTEPE
19:00 Kortej Yürüyüşü
20:00 Feridun Düzağaç Konseri
BAHÇELİEVLER
Fener Alayı
Yer: Haznedar Meydanı
Saat: 19:00
Sinan Akçıl Konseri
Yer: Milli Egemenlik Parkı
Saat: 20:30
ÇEKMEKÖY
İrem Derici muhteşem sahne performansıyla Çekmeköy’de sizlerle buluşuyor!
Saat: 21.00
Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü
BEYKOZ
Program:
• 14.00 - 17.00: Çocuk Etkinlikleri
• Şişme oyunlar, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle miniklerimiz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.
• 19.23: Cumhuriyet Yürüyüşü (Başlangıç)
• Beykoz Meydanı'nda toplanıp, fenerler eşliğinde coşkuyla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.
Final Konseri
• Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi KUBAT, en güzel şarkılarıyla Beykoz'da olacak.
20.00: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı
ATAŞEHİR
Program Akışı:
17.00: Fatma Parlakol
19.30: DJ Emir Yazgan
21.00: Ferhat Göçer Konseri
BAĞCILAR
29 Ekim akşamı saat 19.30’da Bağcılar Meydanı’nda buluşuyoruz!
İlyas Yalçıntaş
Ahiyan
DJ Performansı
MALTEPE
MADRİGAL, en güzel şarkılarıyla Maltepe'de sahne alıyor. Bu özel bayram kutlamasını kaçırmayın!
Program:
Meşale Yürüyüşü: 20.00 | Maltepe Belediyesi Önü
MADRİGAL Konseri: 20.45 | Maltepe Cumhuriyet Meydanı