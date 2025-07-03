İstanbul'da kene var mı? İstanbul'daki keneler zararlı mı?

Kene ısırıkları, özellikle yaz aylarında kırsal kesimde yaşayan veya doğa yürüyüşü yapan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Ancak son yıllarda kene vakalarının sadece kırsal bölgelerle sınırlı kalmadığı, büyükşehirlerde de görüldüğü dikkat çekiyor. İstanbul da bu şehirlerden biri. Peki, İstanbul’da kene var mı?

İSTANBUL'DA KENE VAR MI, ZARARLI MI, ZARARSIZ MI?

İstanbul genelinde son dönemde görünürlüğü artan kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent genelinde son dönemde görünürlüğünde artış yaşanan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi. İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.

KENE ISIRIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Ormanlık ya da çalılık alana giderken uzun giysiler giyin.

Açık renkli kıyafet tercih edin, keneyi fark etmeniz kolay olur.

Pantolon paçalarını çorap içine sokun.

Her doğa yürüyüşünden sonra vücudunuzu kontrol edin.

Kene ısırırsa alkol, kolonya gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalı; uzman yardımı alınmalıdır.