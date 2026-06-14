İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M11 metro hattı neden kapalı? Metro kapalıyken İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi duyuruya göre; Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

M11 NEDEN KAPALI?

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi duyuruya göre; Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14 Haziran Pazar (00.01) ile 18 Haziran Perşembe (23.59) tarihleri arasında kesintisiz olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

M11 Gayrettepe–Arnavutköy Metro Hattı'nda, sinyalizasyon testleri nedeniyle 14-18 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M11 metro hattı, yeni durakların eklenmesiyle birlikte 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak.

METRO KAPALIYKEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Havaist Seferleri: Kentin merkezi noktalarından (Taksim, Kadıköy, Aksaray, Beşiktaş vb.) kalkan Havaist otobüsleri...

İETT Hatları: İstanbul Havalimanı'na hizmet veren İETT otobüsleri (H-1, H-2, H-3, H-6, H-8, H-9)...