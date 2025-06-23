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İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?
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İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

23.06.2025 10:28:00
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Haber Merkezi
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İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

İstanbul sadece tarihiyle değil, sokak sokak yayılan eşsiz lezzetleriyle de baş döndürüyor. Her semtin kendine özgü bir tadı var. İşte İstanbul’un ilçeleriyle bütünleşen meşhur yiyecekler…

İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?
İstanbul, çok kültürlü yapısı, tarihî semtleri ve çeşit çeşit mutfağıyla tam bir gastronomi başkentidir. Bu şehirde sadece Boğaz’ı izlemekle kalmaz, her köşesinde farklı bir lezzete rastlarsınız. Bazı yemekler vardır ki, adı anıldığında doğrudan bir semti çağrıştırır. İşte İstanbul’un semtleriyle özdeşleşmiş meşhur lezzetleri...
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

BEYOĞLU – ISLAK HAMBURGER

Gece geç saatte İstiklal Caddesi’nde yürüyen herkesin uğrak noktası: Islak hamburger. Hafif baharatlı, domates soslu ve buharda bekletilen bu lezzet, Taksim'in simgesi hâline geldi.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

EMİNÖNÜ – BALIK EKMEK

Galata Köprüsü çevresinde, tarihi teknelerden yayılan mis gibi ızgara balık kokusu... Limon sıkılmış, soğanlı balık ekmek; Eminönü’yle özdeşleşmiş sokak lezzetlerinin başında geliyor.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

SARIYER – BÖREK

İstanbul’un en meşhur böreklerinden biri Sarıyer’de pişiyor. İncecik açılmış yufkası, kıymalı veya peynirli iç harcıyla Sarıyer böreği, yıllardır kahvaltı sofralarının baştacı.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

BEŞİKTAŞ – KUMPİR

Ortaköy Meydanı’nda sıralanmış kumpirciler, patatesin belki de en yaratıcı halini sunuyor. Sıcacık ezilmiş patatesin içine onlarca malzeme konarak kişisel bir ziyafete dönüştürülüyor.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

KADIKÖY – MİDYE DOLMA & KOKOREÇ

Gece hayatıyla ünlü Kadıköy sokakları, özellikle Bahariye ve Moda çevresinde, midye dolma ve kokoreç ile dolup taşıyor. Kadıköy, sokak lezzetlerinin en canlı noktalarından biri.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

KANLICA – YOĞURT

Boğaz hattında bir durak: Kanlıca. Burada yoğurt, pudra şekeriyle servis edilir. Kanlıca Yoğurdu, hem kıvamı hem sunumuyla farklılaşır.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

SÜTLÜCE – KELLE PAÇA & İŞKEMBE

Sabahın ilk saatlerinde Sütlüce’de kelle paça ya da işkembe çorbası içmek, İstanbul’un eski bir geleneğidir. Bu bölge yıllardır sakatat severlerin uğrak noktası olmuştur.
İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

VEFA – BOZA GELENEĞİ

İstanbul’un en eski içecek geleneklerinden biri Vefa semtinde yaşatılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, burada bakır kaplarda, üzerine tarçın serpilerek ve yanında leblebiyle servis ediliyor. “Vefa Bozacısı” yalnızca bir içecek mekânı değil, aynı zamanda bir tarih durağı. Atatürk’ün bardağının sergilendiği bu dükkân, nostaljiyi tatla buluşturuyor.
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