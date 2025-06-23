İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

BEYOĞLU – ISLAK HAMBURGER
Gece geç saatte İstiklal Caddesi’nde yürüyen herkesin uğrak noktası: Islak hamburger. Hafif baharatlı, domates soslu ve buharda bekletilen bu lezzet, Taksim'in simgesi hâline geldi.
EMİNÖNÜ – BALIK EKMEK
Galata Köprüsü çevresinde, tarihi teknelerden yayılan mis gibi ızgara balık kokusu... Limon sıkılmış, soğanlı balık ekmek; Eminönü’yle özdeşleşmiş sokak lezzetlerinin başında geliyor.
SARIYER – BÖREK
İstanbul’un en meşhur böreklerinden biri Sarıyer’de pişiyor. İncecik açılmış yufkası, kıymalı veya peynirli iç harcıyla Sarıyer böreği, yıllardır kahvaltı sofralarının baştacı.
BEŞİKTAŞ – KUMPİR
Ortaköy Meydanı’nda sıralanmış kumpirciler, patatesin belki de en yaratıcı halini sunuyor. Sıcacık ezilmiş patatesin içine onlarca malzeme konarak kişisel bir ziyafete dönüştürülüyor.
KADIKÖY – MİDYE DOLMA & KOKOREÇ
Gece hayatıyla ünlü Kadıköy sokakları, özellikle Bahariye ve Moda çevresinde, midye dolma ve kokoreç ile dolup taşıyor. Kadıköy, sokak lezzetlerinin en canlı noktalarından biri.
KANLICA – YOĞURT
Boğaz hattında bir durak: Kanlıca. Burada yoğurt, pudra şekeriyle servis edilir. Kanlıca Yoğurdu, hem kıvamı hem sunumuyla farklılaşır.
SÜTLÜCE – KELLE PAÇA & İŞKEMBE
Sabahın ilk saatlerinde Sütlüce’de kelle paça ya da işkembe çorbası içmek, İstanbul’un eski bir geleneğidir. Bu bölge yıllardır sakatat severlerin uğrak noktası olmuştur.
VEFA – BOZA GELENEĞİ
İstanbul’un en eski içecek geleneklerinden biri Vefa semtinde yaşatılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, burada bakır kaplarda, üzerine tarçın serpilerek ve yanında leblebiyle servis ediliyor. “Vefa Bozacısı” yalnızca bir içecek mekânı değil, aynı zamanda bir tarih durağı. Atatürk’ün bardağının sergilendiği bu dükkân, nostaljiyi tatla buluşturuyor.