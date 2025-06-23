İstanbul’un lezzet haritası: Hangi semtte ne yenir?

İstanbul, çok kültürlü yapısı, tarihî semtleri ve çeşit çeşit mutfağıyla tam bir gastronomi başkentidir. Bu şehirde sadece Boğaz’ı izlemekle kalmaz, her köşesinde farklı bir lezzete rastlarsınız. Bazı yemekler vardır ki, adı anıldığında doğrudan bir semti çağrıştırır. İşte İstanbul’un semtleriyle özdeşleşmiş meşhur lezzetleri...

BEYOĞLU – ISLAK HAMBURGER Gece geç saatte İstiklal Caddesi’nde yürüyen herkesin uğrak noktası: Islak hamburger. Hafif baharatlı, domates soslu ve buharda bekletilen bu lezzet, Taksim'in simgesi hâline geldi.

EMİNÖNÜ – BALIK EKMEK Galata Köprüsü çevresinde, tarihi teknelerden yayılan mis gibi ızgara balık kokusu... Limon sıkılmış, soğanlı balık ekmek; Eminönü’yle özdeşleşmiş sokak lezzetlerinin başında geliyor.

SARIYER – BÖREK İstanbul’un en meşhur böreklerinden biri Sarıyer’de pişiyor. İncecik açılmış yufkası, kıymalı veya peynirli iç harcıyla Sarıyer böreği, yıllardır kahvaltı sofralarının baştacı.

BEŞİKTAŞ – KUMPİR Ortaköy Meydanı’nda sıralanmış kumpirciler, patatesin belki de en yaratıcı halini sunuyor. Sıcacık ezilmiş patatesin içine onlarca malzeme konarak kişisel bir ziyafete dönüştürülüyor.

KADIKÖY – MİDYE DOLMA & KOKOREÇ Gece hayatıyla ünlü Kadıköy sokakları, özellikle Bahariye ve Moda çevresinde, midye dolma ve kokoreç ile dolup taşıyor. Kadıköy, sokak lezzetlerinin en canlı noktalarından biri.

KANLICA – YOĞURT Boğaz hattında bir durak: Kanlıca. Burada yoğurt, pudra şekeriyle servis edilir. Kanlıca Yoğurdu, hem kıvamı hem sunumuyla farklılaşır.

SÜTLÜCE – KELLE PAÇA & İŞKEMBE Sabahın ilk saatlerinde Sütlüce’de kelle paça ya da işkembe çorbası içmek, İstanbul’un eski bir geleneğidir. Bu bölge yıllardır sakatat severlerin uğrak noktası olmuştur.