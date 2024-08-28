Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 28.08.2024 - 12:17

Bugün saat 11.00 civarında İstanbul'da duyulan savaş uçağı sesleri endişeli anlar yaşatırken uçakların uçuş sebebi belli oldu. Peki, İstanbul'da neden savaş uçakları uçuyor? Solotürk prova uçuşu ne zaman?

28 AĞUSTOS İSTANBUL'DA NEDEN SAVAŞ UÇAKLARI UÇUYOR?

Bugün (28 Ağustos) 11.00 civarında İstanbul'da duyulan savaş uçağı sesleri endişeli anlar yaşatırken uçakların uçuş sebebi belli oldu. Vatandaşlar gökyüzünde uçak jet uçaklarını görürken Solotürk prova uçuşu gerçekleştiriyor. Solotürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gösterisi uçuşunu 2 gün sonra 18.00'de yaparken bugün çevreyi tanımak için havalandı.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN 2024?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenecek olan gösteri, Yenikapı Meydanı'nda 18.00'de başlayacak. Gösteri alanına milyonlarca kişinin akın etmesi beklenirken etkinlik günü heyecanla bekleniyo