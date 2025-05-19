İstanbulkart kişiselleştirme detayı binlerce kullanıcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme nereden yapılır?

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, ulaşımda ve alışverişte kullanılmaya devam edecek. Ancak aktarma indirimi, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz geçiş gibi haklardan faydalanmak için kartların kişiselleştirilmiş olması şart.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR? 2025 GÜNCEL YÖNTEMLER

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmenin üç temel yolu bulunuyor:

1. İstanbulkart Mobil Uygulaması Üzerinden Kişiselleştirme

Uygulamayı indirin: App Store veya Google Play Store’dan "İstanbulkart" mobil uygulamasını indirin.

Hesabınızı oluşturun ya da giriş yapın.

“Kartlarım” bölümüne girin ve “Kart Ekle” seçeneğini kullanarak kart bilgilerinizi girin.

Kişiselleştirme adımlarını takip ederek işlemi tamamlayın.

2. Web Sitesi Üzerinden Kişiselleştirme

Resmi siteye gidin: https://bireysel.istanbulkart.istanbul veya https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

Hesabınızı oluşturun veya giriş yapın.

Kart bilgilerinizi girerek “Kart Ekle” alanından kişiselleştirme işlemini tamamlayın.

3. 153 İBB Çözüm Merkezi Üzerinden Destek Alabilirsiniz

• Dilerseniz 153 numaralı İBB Çağrı Merkezi'ni arayarak da kişiselleştirme süreci hakkında detaylı bilgi alabilir, yönlendirme ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRMENİN AVANTAJLARI NELER?

Resmi tatillerde (milli ve dini bayramlar) ücretsiz ulaşım hakkı

Kayıp veya çalıntı durumunda bakiye koruması

Aktarma indirimleri ve ücret iadelerinden yararlanma

İlerleyen dönemlerde sadece kişiselleştirilmiş kartlara özel kampanyalar ve hizmetler