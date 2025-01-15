Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:45

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:45

İndirimli kart, resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkı, iade hakkı ve kampanyalardan faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemi online gerçekleşecek. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devreye girecek olan kişiselleştirilmiş İstanbulkart bakiye güvenliği için de oldukça önemli olacak. Peki, İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar?

İSTANBULKART VİZELEME NASIL YAPILIR?

Kart Seri No veya Alias numarası ile kullanmış olduğunuz İstanbulkart’ınızı sisteme kaydedebilir, sisteme kayıtlı olan İstanbulkartlarınıza ait detayları İstanbulkart vizeleme ekranı üzerinden yapılabiliyor.

İSTANBULKART VİZELEME ONLİNE NASIL YAPILIR?

İstanbulkart vizeleme online olarak da gerçekleştirilebiliyor. Bunun için İstanbulkart uygulamasını mobil'e indirip kartlarım sekmesindeki istanbulkart seçeneğini tıklamak gerekiyor. Vizeleme işlemi yapılması gerektiğine dair çıkan uyarıyı tıklayarak. kredi kartı ile İstanbulkart vizeleme işlemi online olarak talimat verilerek yapılabiliyor.