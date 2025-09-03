İşte 14 gün izinle 43 gün tatil yapmanın yolu...

2026 yılı, resmi tatil ve bayramların hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde çalışanlar 14 gün yıllık izin kullanarak tam 43 gün tatil yapma fırsatı bulacak.
*Yılbaşı Tatili (1-4 Ocak 2026) Perşembe gününe denk gelen yılbaşında sadece 1 gün izin alarak 4 günlük tatil yapılabilecek.
*Ramazan Bayramı Tatili (14-22 Mart 2026) Hafta sonlarıyla birleşen Ramazan Bayramı’nda 4 gün izinle 9 gün tatil fırsatı doğuyor.
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026) Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün olacak.
*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026) Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapılabilecek.
*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026) Salı gününe gelen 19 Mayıs’ta, Pazartesi günü izin alarak 4 günlük tatil elde edilebilecek.
*Kurban Bayramı Tatili (23-30 Mayıs 2026) Cumartesi başlayan Kurban Bayramı’nda sadece 2 gün izinle toplam 8 gün tatil yapmak mümkün.
*15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026) Cuma günü başlayan tatil, 3 gün izinle 6 güne kadar uzatılabilecek.
*Cumhuriyet Bayramı Tatili (29 Ekim-1 Kasım 2026) Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim’de, 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.