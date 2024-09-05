İşte aşırı sıkıcı insanların 15 ortak özelliği...
İngiliz Independent gazetesi derledi. İşte aşırı sıkıcı insanların ortak özellikleri...
Çevresindekiler tarafından sıkıcı bulunan insanların bazı ortak özellikleri var.
İngiliz Independent gazetesi derledi:
1- Dengeli sohbet edemezler
Sıkıcı görülen insanlar sohbetlerinde genellikle dinlemeyle konuşma arasında bir denge tutturamazlar. Ya çok konuşup karşı tarafı az dinlerler ya da az konuşup sadece karşı tarafı dinlerler.
2- Beden dilini önemsemezler
Sıkıcı insanlar sohbet sırasında karşılarındaki kişinin beden diline önem vermezler. Mesela karşısındaki kişinin nezaketen kafa salladığını anlamazlar.
3- Mizah anlayışları zayıftır
Uzmanlar mizahın bilişsel esneklik göstergesi olduğunu, yani bir olayı farklı bakış açılarıyla değerlendirme yeteneği gerektirdiğini söylüyor. Sıkıcı insanların bu özellikten genellikle yoksun olduğu düşünülüyor.
4- Genel konuşurlar
Sıkıcı insanların ortak özelliklerinden biri aşırı tedbirli olmalarıdır. Sohbet sırasında fazla detaya girmezler, kendilerine gelen sorulara da "Bilmiyorum, sanırım öyledir" gibi cümlelerle cevap verirler.
5- Rutin yaşarlar
Yeniliğin insanları daha mutlu etme ihtimali nedeniyle pekçok insan farklı aktivitelere yönelir. Ancak sıkıcı insanlar iş çıkışlarında ve haftasonlarında genellikle aynı rutin içinde yaşarlar.
6- Kendi fikirleri yoktur
Uzmanlar sıkıcı insanların olaylara genellikle sınırlı bir bakış açısıyla yaklaştığını, bu nedenle sohbet sırasında da çok fazla konuşmadıklarını söylüyor.
7- İyi hikaye anlatamazlar
İlgiç ve ilgi çeken insanların genellikle eğlenceli hikayeler anlatabildiği belirtiliyor. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre kadınlar da iyi hikaye anlatabilen erkekleri daha cazip buluyor.
8- Yeni fikirler sunamazlar
Eğer sohbetlerde yeni fikirler ortaya atılmazsa karşıdaki kişinin sıkılması kaçınılmazdır. Sıkıcı insanlar bunu genellikle başaramaz.
9- Empati kuramazlar
Duygusal zekaları düşük insanlar, sohbetin karşı taraftaki kişi için nasıl geçtiğini algılayamayabilir. Kendilerini başkalarının yerine koyamadıkları için de bu kişilerle sohbet etmek genelde sıkıcıdır.
10- Sohbete başkalarını dahil etmezler
Sıkıcı insanlar konuşmalarında sadece kendi problemlerinden bahsederek ve aşırı detay vererek başkalarının sohbete dahil olmasına müsaade etmezler.
11- Doğaçlama sohbet yapamazlar
Bazı sıkıcı insanlar sohbet sırasında hazırlanmış belli metinlere sadık kalırlar. Uzmanlar iyi sohbet edebilen kişilerin konuşmalar tıkandığında sözü karşı tarafa atarak sohbeti kurtardığını belirtiyor.
12- Ses tonları monotondur
Monoton bir ses tonuyla konuşan insanların ne zaman sinirlendiği ya da heyecanlandığı anlaşılamaz. Bu nedenle bu kişilerle sohbet genelde sıkıcıdır.
13- Sürekli olumsuz düşünürler
Uzmanlar, olaylara sürekli olumsuz tarafından yaklaşan ve mağdur zihniyetiyle yaşayan kişilerin daha sıkıcı bulunduğunu belirtiyor.
14- Kendilerini tekrar ederler
Aynı hikayeyi defalarca tekrarlayan kişiler sıkıcı olarak algılanıyor. Bu kişilerin konuşurken sık sık aynı kelimeleri tekrarlaması da onların sıkıcı algılanmasına neden oluyor.
15- Sıkıntıları bulaşıcıdır
Sıkıntı iki yönlüdür. Sıkıcı insanlar genelde karşılarındaki kişinin de heyecanını düşürür ve herkesin daha fazla sıkılmasına neden olur.
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