İşte aşırı sıkıcı insanların 15 ortak özelliği...

Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 05.09.2024 - 18:06

Çevresindekiler tarafından sıkıcı bulunan insanların bazı ortak özellikleri var.

İngiliz Independent gazetesi derledi:

1- Dengeli sohbet edemezler

Sıkıcı görülen insanlar sohbetlerinde genellikle dinlemeyle konuşma arasında bir denge tutturamazlar. Ya çok konuşup karşı tarafı az dinlerler ya da az konuşup sadece karşı tarafı dinlerler.

2- Beden dilini önemsemezler

Sıkıcı insanlar sohbet sırasında karşılarındaki kişinin beden diline önem vermezler. Mesela karşısındaki kişinin nezaketen kafa salladığını anlamazlar.

3- Mizah anlayışları zayıftır

Uzmanlar mizahın bilişsel esneklik göstergesi olduğunu, yani bir olayı farklı bakış açılarıyla değerlendirme yeteneği gerektirdiğini söylüyor. Sıkıcı insanların bu özellikten genellikle yoksun olduğu düşünülüyor.

4- Genel konuşurlar

Sıkıcı insanların ortak özelliklerinden biri aşırı tedbirli olmalarıdır. Sohbet sırasında fazla detaya girmezler, kendilerine gelen sorulara da "Bilmiyorum, sanırım öyledir" gibi cümlelerle cevap verirler.

5- Rutin yaşarlar

Yeniliğin insanları daha mutlu etme ihtimali nedeniyle pekçok insan farklı aktivitelere yönelir. Ancak sıkıcı insanlar iş çıkışlarında ve haftasonlarında genellikle aynı rutin içinde yaşarlar.

6- Kendi fikirleri yoktur

Uzmanlar sıkıcı insanların olaylara genellikle sınırlı bir bakış açısıyla yaklaştığını, bu nedenle sohbet sırasında da çok fazla konuşmadıklarını söylüyor.

7- İyi hikaye anlatamazlar

İlgiç ve ilgi çeken insanların genellikle eğlenceli hikayeler anlatabildiği belirtiliyor. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre kadınlar da iyi hikaye anlatabilen erkekleri daha cazip buluyor.

8- Yeni fikirler sunamazlar

Eğer sohbetlerde yeni fikirler ortaya atılmazsa karşıdaki kişinin sıkılması kaçınılmazdır. Sıkıcı insanlar bunu genellikle başaramaz.

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9- Empati kuramazlar

Duygusal zekaları düşük insanlar, sohbetin karşı taraftaki kişi için nasıl geçtiğini algılayamayabilir. Kendilerini başkalarının yerine koyamadıkları için de bu kişilerle sohbet etmek genelde sıkıcıdır.

10- Sohbete başkalarını dahil etmezler

Sıkıcı insanlar konuşmalarında sadece kendi problemlerinden bahsederek ve aşırı detay vererek başkalarının sohbete dahil olmasına müsaade etmezler.

11- Doğaçlama sohbet yapamazlar

Bazı sıkıcı insanlar sohbet sırasında hazırlanmış belli metinlere sadık kalırlar. Uzmanlar iyi sohbet edebilen kişilerin konuşmalar tıkandığında sözü karşı tarafa atarak sohbeti kurtardığını belirtiyor.

12- Ses tonları monotondur

Monoton bir ses tonuyla konuşan insanların ne zaman sinirlendiği ya da heyecanlandığı anlaşılamaz. Bu nedenle bu kişilerle sohbet genelde sıkıcıdır.

13- Sürekli olumsuz düşünürler

Uzmanlar, olaylara sürekli olumsuz tarafından yaklaşan ve mağdur zihniyetiyle yaşayan kişilerin daha sıkıcı bulunduğunu belirtiyor.

14- Kendilerini tekrar ederler

Aynı hikayeyi defalarca tekrarlayan kişiler sıkıcı olarak algılanıyor. Bu kişilerin konuşurken sık sık aynı kelimeleri tekrarlaması da onların sıkıcı algılanmasına neden oluyor.

15- Sıkıntıları bulaşıcıdır

Sıkıntı iki yönlüdür. Sıkıcı insanlar genelde karşılarındaki kişinin de heyecanını düşürür ve herkesin daha fazla sıkılmasına neden olur.