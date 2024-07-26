Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Yeri can sıkıcı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 21:16

Güncelleme: 26.07.2024 - 21:16

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremi değerlendiren Görür sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem Kuzey Anadolu Fayı'na, hem Doğu Anadolu Fayı'na yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz. pic.twitter.com/rxWVMJgMpO — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 26, 2024



