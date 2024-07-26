Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Yeri can sıkıcı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, depremin büyüklüğünün küçük olmasına rağmen, konumunun endişe verici olduğunu belirtti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi değerlendiren Görür sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem Kuzey Anadolu Fayı'na, hem Doğu Anadolu Fayı'na yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."
Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz. pic.twitter.com/rxWVMJgMpO— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 26, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi