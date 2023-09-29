Bu hareket ile istenmeyen kilolarınızdan kolayca kurtulun

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:19

Beden imajı modern toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yakın zamanda yapılan bir YouGov anketine göre toplumdaki bireylerin büyük çoğunluğu estetik kaygılar sebebiyle kendini ve bedenini sevmiyor.Bu sevgisizliğin genel sebebi ise 'fazla ve istenmeyen kilolar. 'İşte, kişisel antrenör Sydney Yeomans'dan, fazla kilolar ile mücadele etmek için öneriler...

Ünlü antrenör için kilo vermenin ilk katı kuralı: 'kalp atış hızını arttırmak.' Tıpkı bir dağcı gibi kalp atış hızını artırmak sizi ideal formunuza sokacak ve istenmeyen kilolarınız ile vedalaşmanızı sağlayacak.

Yemons yaptığı açıklamada: 'Bacaklar vücudun en dayanıklı olması gereken bölgelerinden biridir. Eğer yağ yakımında güce de önem veriyorsanız ,sırt üstü uzanın, bacaklarınızı bir arada tutun ve her ikisini de yavaşça ve sırayla indirip kaldırın. En aktif verim almak için hareketi 15-20 defa yapmaya özen gösterin' dedi.

Açıklamasına ' Birkaç bacak kaldırma veya squat gibi kolay hareketlerin size kilo kaybettirmesi imkansız gibi gözükse de vücudumuz böyle çalışıyor. Güçlü bacaklar güzel bir görüntünün ilk altın kuralı.Aynı zamanda bu egzersizler yalnızca bacaklarınızı güçlendirmek ile kalmayacak, hareket esnasında zorlanan ve çalışan karın kaslarınız da göbek yağlarınızı eritmenize olanak sağlayacak' şeklinde devam eden Yeomans, takipçilerine kısa sürede etki göreceklerinin de garantisini verdi.