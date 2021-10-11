İtalyan oyuncu Elio Pandolifi yaşamını yitirdi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 14:04

Sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da İtalya'da oldukça popüler olan Elio Pandolfi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

95 yaşında Roma'daki evinde hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu, Saturno Pandlofi'nin 4 çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi.

Haber Global'in aktardığı haber göre 17 Haziran 1926'da doğan ve geniş bir ailede büyüyen Elio'nun kız kardeşlerinden Maria Luisa, 1943 yılında 23 yaşındayken beklenmedik bir biçimde hayatını kaybetmişti.

Elio Pandolfi, Roma'daki Ulusal Dramatik Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. İlk çıkışını 1948 yılında Venedik'te Mihaud'un Les malheurs d'Orphee'sinde mim dansçısı olarak yaptı.

Aynı yıl Orazio Costa'yla birlikte Roma'daki Piccolo Teatro'ya girdi.

Pandolfi bu dönemde bir dizi animasyon karakterinin seslendirmesini yaptı.

70'li yıllarda tiyatro, televizyon, radyo ve sinema dünyasında boy gösterdi. Daha çok komedi rollerindeydi.

İlk filmi 1952 yılında çekilen Altri tempi - Zibaldone n. 1 oldu.

Son filmi ise 2017'de çekilen Metti una notte'ydi.