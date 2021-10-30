Ivana Trump'ın eski eşi, ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:01

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın 4. kocası olarak da bilinen ünlü İtalyan oyuncu Rossano Rubicondi beklenmedik bir şekilde 49 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'da oyunculuğun yanı sıra TV sunuculuğu da yapan Rubicondi'nin ölümü şok etkisi yarattı.

Fratelli Coltelli filmi oyuncusu Simona Ventura, Rubicondi'nin ölümünü Twitter hesabından duyurdu.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP ??#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun bir süredir hasta olduğu öğrenildi.