Ivana Trump'ın eski eşi, ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

Ivana Trump'ın 4. eşi, İtalyan oyuncu Rossano Rubicondi 49 yaşında yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:01
Ivana Trump'ın eski eşi, ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın 4. kocası olarak da bilinen ünlü İtalyan oyuncu Rossano Rubicondi beklenmedik bir şekilde 49 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'da oyunculuğun yanı sıra TV sunuculuğu da yapan Rubicondi'nin ölümü şok etkisi yarattı.

Fratelli Coltelli filmi oyuncusu Simona Ventura, Rubicondi'nin ölümünü  Twitter hesabından duyurdu.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun bir süredir hasta olduğu öğrenildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler