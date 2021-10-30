Ivana Trump'ın eski eşi, ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
Ivana Trump'ın 4. eşi, İtalyan oyuncu Rossano Rubicondi 49 yaşında yaşamını yitirdi
Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın 4. kocası olarak da bilinen ünlü İtalyan oyuncu Rossano Rubicondi beklenmedik bir şekilde 49 yaşında hayatını kaybetti.
İtalya'da oyunculuğun yanı sıra TV sunuculuğu da yapan Rubicondi'nin ölümü şok etkisi yarattı.
Fratelli Coltelli filmi oyuncusu Simona Ventura, Rubicondi'nin ölümünü Twitter hesabından duyurdu.
Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP ??#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee— Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun bir süredir hasta olduğu öğrenildi.
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