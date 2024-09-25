Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan rapora göre mevcut ekleme hızıyla küresel ölçekte bu yıl 593 GW’lik yeni güneş enerjisi kapasitesi kurulacak. Bu miktar geçen yıldan yüzde 29 daha fazla kapasite anlamına geliyor. Rapor en büyük güneş enerjisi ekonomilerinin istikrarlı bir büyüme gösterdiğini de vurguluyor. Dünyanın en büyük güneş enerjisi pazarları olan Çin, ABD, Hindistan, Almanya ve Brezilya’nın ise bu yıl küresel güneş enerjisi yatırımlarının yüzde 75’ini oluşturacak. Mevcut kapasite ekleme oranıyla Çin, bir önceki yıla göre yüzde 28 daha fazla güneş kapasitesi ekleme yolunda. Ülkenin bu ekleme oranı sürerse 2024 için küresel kapasite eklemelerinin yüzde 56’sını oluşturan 334 GW’lık toplam kurulu kapasiteye yol açacağı ön görülüyor. İhracat verileri ise yeni güneş enerjisi pazarlarının hızla ortaya çıktığını gösteriyor. Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortalama aylık güneş paneli ithalatı 1 GW’ın üzerine çıktı. Bu yılın ilk yedi ayında Pakistan 12.5 GW güneş paneli ithal ederken, Suudi Arabistan 9.7 GW oranında ithalat yaptı. Bu paneller kurulursa iki ülke Almanya, Brezilya ve Hindistan gibi yerleşik, büyük güneş enerjisi pazarlarının arasına girebilir.

