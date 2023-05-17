İZKİTAP'tan deprem bölgesine 50 konteyner kütüphane

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:56

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:56

İzmir Kitap Gönüllüleri (İZKİTAP), 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilde 50 konteyner kütüphane kurmak için kolları sıvadı. İZKİTAP kurucusu Mesut Tim’in önderliğinde başlatılan kampanya ile deprem bölgesindeki insanlar arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve zorlu süreçlerine bir nebze nefes olmak amaçlanıyor.

17 yıldır Türkiye'nin 7 bölgesi 15 ilinde 49 tane köy kütüphanesi kuran Mesut Tim; kampanyaya bağış çağrısında bulunarak, “Bizler, kitapların eşsiz birer hazine olduğuna inanıyoruz. Okuma alışkanlığına sahip olmak, kişisel gelişim ve başarı için önemli. Deprem Bölgesi için hedeflediğimiz kütüphanelerin özellikle çocuklar ve gençler için fırsata dönüşecek noktalar olacağını düşünüyoruz. Duyarlı dostları, okudukları kitapları bağışlaması bizimle çalışması için bekliyoruz” diye konuştu.

İSİMLERİ “ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ” OLACAK

“Atatürk Çocukları Kütüphanesi” ismiyle açılacak kütüphanelerde Atatürk kitapları, çocuk kitapları, yerli ve yabancı romanlar, araştırma - inceleme, şiir, gezi national geographic veya gezi tarzı dergiler, edebiyat dergileri, din, dil bilim kitapları, sınav kitapları, ingilizce kitaplar yer alacak. Kampanya kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için kitap toplamaya başladıklarını belirten Tim; “Bu sayede, okuma yazma becerilerini geliştirmek, eğitimlerine destek olmak, zihinsel sağlıklarını korumak mümkün olacak. Sıkıntılı süreçlerinde biraz olsun rahatlamalarına yardımcı olmak amacımız” ifadelerini kullandı. Mesut Tim, kütüphanelerde sadece kitabın değil oyun ve oyuncak dolaplarının da olacağını söyledi ve bağış çağrısında bulundu.