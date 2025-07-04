İzmir'deki yangın bölgesinde 'fotoğraf' skandalı! Sosyal medya fenomeni alevlerin önünde poz verdi: 'Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor...'

Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündeme oturdu.

Bir sosyal medya fenomeni, yangın bölgesinin hemen önünde verdiği pozla tepki topladı.

ALEVLERİN ÖNÜNDE POZ VERDİ

İmren Karadeniz isimli fenomen, Instagram’da paylaştığı fotoğrafa, “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi” notunu düştü.

Fotoğrafta, arka planda ormanlık alanlardan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.





SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fenomenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

X ve Instagram’da binlerce kullanıcı paylaşımı eleştirirken, birçok kişi fenomeni takipten çıktı. Olay sosyal medyada başlığıyla gündem oldu.





SAVUNMASI DA TEPKİ ÇEKTİ: DUMANLARI BULUT SANDIM

Tepkilerin ardından açıklama yapan sosyal medya fenomeni, yangını fark etmediğini öne sürerek, “Ben dumanları bulut sandım, yangın olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.





Ancak bu açıklama da kamuoyunun tepkisini dindirmedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı fenomenin duyarsızlığını eleştirerek, daha sorumlu davranılması gerektiğini vurguladı.





Kısa sürede binlerce kullanıcı, paylaşımı “duyarsızlık” olarak yorumladı. Genç kadın, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımı silmek zorunda kaldı. Ancak ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.