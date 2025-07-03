İzmir'deki yangın sürüyor... Ünlü şarkıcı o anları paylaştı: 'Yanıyordum'

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak hem doğayı hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Çeşme’de başlayan yangın, tarım arazilerinden ormanlık alana sıçrarken, bölgedeki üç mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangını kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Ayrıca, yangının ulaştığı Alaçatı gişelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ÜNLÜ ŞARKICI YAŞAR İPEK YANGININ ORTASINDA KALDI

Yangının ortasında kalan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, aracındayken alevlerin arasında kaldığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İpek, cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, "Yanıyordum, resmen yanıyordum" diyerek yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

Sanatçının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri, İpek’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntüler, yangının ulaştığı vahim boyutu da ortaya koydu.

TAHLİYELER VE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Çeşme ve çevresinde tahliye işlemleri devam ederken, İzmir Valiliği ve AFAD ekipleri gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Yetkililer, özellikle rüzgarın etkisini yitirmemesi halinde yangının kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini belirtti.



