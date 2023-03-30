İzmir Otizm Yürüyüşü: Otizmi fark etmek yetmez, hayatın içine al

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:59

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:59

İzmirli otizmliler, aileleri ve otizm dostları, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sokağa çıkacak. Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihda-Otizm (KEDİ) Derneği öncülüğünde Gündoğdu Meydanı’ndan başlayacak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde son bulacak yürüyüşle seslerini duyurmayı amaçlayan aileler, Birleşmiş Milletler tarafından Otizm Farkındalık ayı olarak ilan edilen Nisan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Otistiklerin hayata eşit yurttaşlık haklarıyla katılımının önünde duran engeller bulunduğuna dikkat çeken KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, “Farkındalık günlerini, bir kutlama günü olarak algılamamalıyız. Karar vericiler ve toplum unsurlarının bütününü etkilemek, yapısal sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi daha baskın bir şekilde gündeme taşımalı, sesimizi daha güçlü bir şekilde çıkarmalıyız. Otizmin farkındayız, onların yanındayız tarzı mesajlardan açıkçası rahatsızlık duyuyoruz. Yürüyüşümüzün sloganında anlatmaya çalıştığımız gibi otizmi fark etmek yetmez, otizmliyi hayatın içine almak gerek. Otistiklerin yaşama eşit haklarla katılabileceği, bütün bakım, eğitim, terapi, sağlık, yaşam aktivitesi ve iş kazandırma gibi konuların sadece ailelerinin sırtında olmayacağı düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Aksi takdirde, ailelerin bizden sonra çocuğumuz nasıl, hangi koşullarda yaşayacak konusundaki endişesi hiç bitmeyecek” diye konuştu ve duyarlı yurttaşları İzmir’de yapacakları etkinliklere davet etti.

Yürüyüş güzergahı

“FARKINDALIĞI BIRAK! FARK YARAT!”

KEDİ Otizm Derneği’nce düzenlenen ve katkı konulan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamındaki etkinlikler, 2 Nisan Pazar günü yapılacak yürüyüşle başlayacak. Aynı gün saat 16.30’da ise otizmli çocuk anneleri Filiz Serin, Nedret Özdemir ve Sema Üzel’in deneyimlerini aktardığı kitaplar için Alsancak Yakın Kitabevi’nde bir imza etkinliği düzenlenecek. Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından gönüllü kişi ve kuruluşların organizasyon desteğiyle düzenlenen “Farkındalığı Bırak! Fark Yarat!” adlı organizasyon ise 3 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.