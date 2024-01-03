İzmir’de 'Hindistan Sokak Lezzetleri Festivali' önerisi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:21

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:21

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Jawahar Lal Nehru (JLN) Stadyumu’nda düzenlenen Ulusal Sokak Yemekleri Festivali’nde İzmir standı yoğun ilgi gördü. Dünyanın en büyük seyyar satıcılar örgütü olan Hindistan Seyyar Satıcılar Ulusal Birliği (NASVI) tarafından düzenlenen ve 3 gün süren festivalin kendi alanında dünyanın en büyük festivali olduğunu söyleyen ekonomist Dr. Osman Sirkeci, İzmirli hamur ustaları eşliğinde İzmir gevreği, boyozu ile lahmacun ve ayranı tanıttıklarını kaydetti.

“BİZ DESTEK VERİRİZ”

NASVI Başkanı Arbind Singh’in İzmir ekibi onuruna yemek düzenlediğini açıklayan Osman Sirkeci, “Başkan Singh, sokak lezzetleri festivaline Türkiye’den sağlanan katılımın iki ülke arasında gerçekleştirilecek ortak sokak lezzetleri festivalleri ile daha kalıcı ve daha etkin sürdürülebilir bir seviyeye çıkarılabileceğini ifade etti. İzmir’de düzenlenecek bir Uluslararası Sokak Yiyecekleri Festivali’ne Hindistan Turizm Bakanlığı ve NASVI koordinatörlüğünün ekonomik katkı koyarak destek olacaklarını belirtti. Aynı şekilde Hintli bakanlar, milletvekilleri ve çeşitli kurum temsilcileri böyle bir festival ile Türkiye Hindistan arasında bugüne kadar kurulan ticari ilişkilerin yeni bir boyut kazanacağını da vurguladı” dedi.

BÜYÜKELÇİ DE KATILDI

Festivalin açılışını Hindistan'ın Petrol, Doğalgaz ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri’nin yaptığını belirten Sirkeci, festival kapsamında düzenlenen panellerde Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu’nun da İzmir Sokak Lezzetleri’ne yönelik bir sunum düzenlediğini açıkladı. Sirkeci, “İzmir denilince ilk akla gelen boyoz ve gevrek ile lahmacun ve ayranımızı Hintlilerin beğenisine sunduk. Standımızın önünde yoğun kalabalık yaşandı. Festivalin uluslararası konuğu olarak lezzetlerimizle yerimizi alırken Hindistan’daki Büyükelçimiz Fırat Sunel de bizleri yalnız bırakmadı” dedi. İzmir standının 3 günlük festival boyunca yüzlerce medya temsilcisinin ilgi odağı olduğuna dikkat çeken Sirkeci, boyoz ve gevreğin yanı sıra lahmacun ve ayranı Türkiye’den 5 bin kilometre uzakta temsil etmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

ÇAMDİBİLİ USTALAR HİNDİSTAN'DA

İzmir'i ve sokak lezzetlerini temsil etmek üzere, İzmir'in Çamdibi semtinde yaşayan hamur ustaları Evrim Arpat ve Nihal Çakır da Hindistan'a geldiğine dikkat çeken Sirkeci şunları söyledi: “Her iki ustamız da 3 gün boyunca yaptıkları gevrek, boyoz, lahmacun ve ayranı kurulan stantta bizzat hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu. Festivalde ustalarımızın dans eşliğinde yaptığı İzmir lezzetelerinden dolayı medya ‘dans eden lahmacuncu’ olarak ustalarımız gazetelerine ve sosyal medyaya taşıdı. Festivale katılan binlerce Hindistanlı dans eden lahmacuncu Nihal ile çektikleri selfilerle, videolarla sosyal medyayı renklendirdi.”

‘EN POPÜLER STAND’ SEÇİLDİ

Festival sonunda yapılan değerlendirmelerde festival sahnesindeki danslar ve müzik nedeniyle en popüler standın İzmir standı olarak belirlendiğini vurgulayan Sirkeci, “500 çadır içinde bu yönümüzle öne çıkmak bizleri mutlu etti. Hatta sokak emekçileri ve festival ziyaretçileri festival organizatörlerinden ricada bulunarak İzmirli ustalarımızın danslarını festivalin ana sahnesine de taşınmasını sağladılar. Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel’in deyimiyle milyonlarca dolara yaptırılamayacak Türk kültürünü ve mutfağının tanıtımını başarıyla gerçekleştirdik. Hindistan sokak satıcılarının çok yoğun bulunduğu mahallelere de davet edildik ve orada çiçekten yapılan kolyelerle karşılandık” diye konuştu.