İzmir’de Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 40’a çıktı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:16

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:16

Türkiye’nin ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi’ni bünyesinde kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında şehirdeki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını arttırdı. Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kurulduğunda 19 olan Mavi Bayrak sayısı 40’a çıktı. 41 halk plajından 40’ında Mavi Bayrak dalgalanan İzmir, bu alanda Antalya ve Muğla’nın ardından Türkiye’de üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca, İzmir Körfezi'ndeki tek marina olma özelliğini taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan İzmir Marina da 2021 yılından beri Mavi Bayrak ödülü ile hizmet veriyor.

ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ

Mavi Bayrak ödülünün deniz suyunun temizliğinin, çevre yönetimine verilen önemin, plaj veya marinaların temiz ve güvenilir olduğunun uluslararası anlamda teyit edilmesi anlamı taşıdığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin arıtma seferberliği, kentimizin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili oldu. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile İzmir, Türkiye'de ilk sırada yer almakta. İZSU Genel Müdürlüğümüz tarafından 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hayata geçmesiyle Karaburun'da 2022 yılında Ardıç Plajı; bu yıl da Kocakum Plajı Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca Foça-Yenifoça Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülünü tekrar almaya hak kazandı. Çok mutluyuz, gururluyuz” dedi.

İZMİR ARITMADA LİDER

İzmir, Mavi Bayraklı Plaj sayısıyla Antalya ve Muğla’nın ardından Türkiye’de üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada 50 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında ise Türkiye, ödüllü plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir’in yüzülebilir Körfez hedefiyle başlattığı arıtma seferberliği kentin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 70 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor. 2019’dan bu yana yapılan 220 km yağmur suyu ayrıştırma hattı sayesinde ise arıtma tesislerinin daha verimli çalışması sağlanıyor.

NELER YAPILDI?

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve Mavi Bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Birim aynı zamanda güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının arttırılması amacıyla kurslar düzenleyerek 195 gence Türkiye Su Sporları Federasyonu onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırdı. Plajların hem numune hem başvuru için gerekli eksikleri tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı. Sezon boyunca kontrol numuneleri alınarak kontrolü yapıldı. Engelsiz plajlar için çalışmalar yürütüldü. Sürdürülebilir plajlar yaratmak hedefiyle yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

1457 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi bu yaz sezonunda “Plajların rengi: Mavi“ sloganıyla 10 ilçede yer alan Mavi Bayraklı plajlarda çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Bu yıl Ocak ayından itibaren verilen eğitim, atölye ve düzenlenen deniz temalı ziyaretlerle 1457 öğrenci ve 37 öğretmene ulaşıldı. Temizlik kampanyaları, çocuklarla yapılacak çevre atölyeleri, gönüllü gençlerle düzenlenecek sağlıklı yaşam etkinlikleri ile plajların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi Bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları düzenli olarak paylaşılıyor.