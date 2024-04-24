İzmir'de sezonun ilk hasadı başladı: İlk ürünler Katar'a gönderildi

Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:17

Güncelleme: 24.04.2024 - 15:17

Bağyurdu Ovası'nda ilk hasat nedeniyle düzenlenen etkinliğe, İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ve kiraz üreticileri katıldı.

Üretici Engin Uğur'un bahçesini gezen Vali Elban, bilgi alıp kiraz topladı.

Vali Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ilk kiraz hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçede 118 bin 500 dekarlık alanda kiraz üretimi gerçekleştirildiği belirten Elban, yıllık 112 bin ton hasat yapıldığını, bu kirazların yüzde 60'ının da ihraç edildiğini söyledi.

Vali Elban, "Biz de bugün hasat yapılırken üreticilerimizle ve bu işle uğraşan ticaret erbabıyla beraber olmak istedik. Hayırlı, bereketli olmasını, bol kazanç getirmesini dilemek için geldik. İnşallah bereketli bir yıl olur." dedi.

SEZONUN İLK İHRACATI KATAR'A

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da erkenci kirazların son yıllarda daha hızlı şekilde pazar bulmaya başladığını anlattı.

Pazarların çoğalmasıyla ürünlerin değerinin artacağını dile getiren Oray, "Bugünkü yüklenen tır Katar'a gidiyor. Daha fazla firmanın buraya gelmesini talep ediyoruz. İnşallah hayırlı olur, bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Ana ürünlerimiz olan 'Ziraat 900' ve 'Napolyon' kirazlarımızla iklim koşulları müsaade eder, fiyatlar da iyiye giderse üreticimizin yüzünün güldüğü bir yıl olur." diye konuştu.

Vali Elban ve beraberindeki heyet daha sonra Kiraz Alım Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.