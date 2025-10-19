İzzet Çapa'dan Fatih Ürek hakkındaki 'zayıflama iğnesi' iddiasına yanıt: Gerçek dışı!

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek hakkında ortaya atılan “zayıflama iğnesi kullandı” iddiasına yakın dostu İzzet Çapa açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşan Ürek’in kalbinin 20 dakika durduğu, yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldığı ve yoğun bakımda uyutularak tedavi edildiği açıklanmıştı.

“ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDI” İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ürek’in, zayıflama iğnesi nedeniyle kalbinin zayıfladığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialara en yakınlarından biri yanıt verdi.

İZZET ÇAPA’DAN NET AÇIKLAMA

Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci İzzet Çapa, şu ifadeleri kullandı:

“Az önce Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım. Sevenleri, ailesi, dostları hastane kapısında endişeyle bekliyor. Herkesin tek dileği onun o neşeli gülümsemesini tekrar görebilmek.”

“72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ”

Ürek’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Çapa, sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar, 72 saatlik kritik süreci dikkatle takip ediyor. Kalbi hâlâ güçlü ve dirençli. Şu anda yalnızca o 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan olayın beyindeki olası etkileri değerlendiriliyor.”

Çapa, iddiaları sert bir dille yalanladı:

“Bu söylenti tamamen gerçek dışı. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil.”

Hastane yetkililerinin telefonlarının susmadığını belirten Çapa, kamuoyuna çağrıda bulunarak,

“Lütfen asılsız iddialar yerine sevgiye, umuda ve doğru bilgiye tutunalım” mesajını paylaştı.

Fatih Ürek’in tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğü belirtilirken, sağlık ekibinin takibi devam ediyor.