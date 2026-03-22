İzzet Yıldızhan'ın hayatı araştırılıyor. Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetiyle yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı?

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. 62 Yaşındaki sanatçı, 15 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Babasını bir yaşındayken kaybetmiştir. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kalan Yıldızhan, ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirmiştir. Bir arkadaşının ısrarları sonucu müzik dersleri alarak gece kulüplerinde sahne almaya başlayan Yıldızhan gün geçtikçe daha ünlü yerlerde sahneye çıkmıştır.

İZZET YILDIZHAN’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İzzet Yıldızhan’ın şu anda 9 çocuğu bulunmaktadır. Ünlü sanatçının çocukları 3 farklı eşinden dünyaya gelmiştir.

İZZET YILDIZHAN ALBÜMLERİ

1994 : İsimsiz Asker – Sen yoksun

1997 : Nerelerdesin – Sevmişim Seni

1999 : Birisi 2000 – Kıyamam

2001 : Ağlattın Anamı

2002 : Ben Demiştim

2005 : Canımın İçi

2007 : Tokat

2009 : Sen Deli Misin

2013 : Sevgilim

İZZET YILDIZHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

tv100'ün haberine göre; cinayetin azmettiricisi olarak Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasının ardından; şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı bildirildi.