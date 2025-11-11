'Jackie Chan öldü' iddialarına yalanlama

71 yaşındaki Hong Konglu oyuncu ve dövüş sanatları ustası Jackie Chan, sosyal medyada yayılan “öldü” söylentileriyle gündeme geldi. Dün arama motorlarında “Jackie Chan öldü mü?”, “Jackie Chan yaşıyor mu?” gibi ifadeler en çok aranan konular arasında yer aldı.

Söylentilerin, Facebook’ta dolaşan ve Chan’in “yıllarca süren set yaralanmalarının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini” iddia eden sahte bir gönderiden kaynaklandığı belirlendi. Paylaşımda ayrıca sanatçının ailesinin haberi doğruladığı da öne sürüldü.

Ancak Jackie Chan’in ailesi, iddiaları kısa sürede yalanladı ve çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun sağlıklı olduğu ve çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Jackie Chan, son olarak “Karate Kid: Legends” ve 2025 yapımı Çin filmi “The Shadow’s Edge” projelerinde rol aldı. Ayrıca ünlü aktörün, “Bitirim İkili” (Rush Hour) serisinin yeni filmi de dâhil olmak üzere yapım aşamasında birçok projesi bulunduğu biliniyor.