Jakoben nedir? Jakoben ne demek?

Siyasetten gündelik dile uzanan “Jakoben” kavramı, çoğu zaman otoriter, tepeden inmeci ve radikal dönüşüm anlayışını ifade eder. Peki Jakoben kimdir, bu tanım nereden gelir?

JAKOBEN NE DEMEK?

Jakobenler veya Jakoben Kulübü, Fransız Devrimi ertesinde Fransa'ya yaklaşık bir yıl süreyle egemen olan ve devrimden çok daha fazla kanın döküldüğü Terör Dönemi'ne sebep olmuş Fransız siyasi partisidir. Gücünün zirvesinde iken 420.000 civarında üyesi olan kulübün siyasi yöntemi Jakobenizm olarak anılır.

Önde gelen üyeleri Maximilien Robespierre, Marat ve Mirbau'dur. Karşı devrimci komplolar üzerine harekete geçmişler, ancak muhalif hareketleri bastıralım derken çok daha büyük öfkeye sebep olmuşlar ve ayak üstü yapılan mahkemelerle birçok insanın idamına karar vermişlerdir. Daha sonra yol açtıkları bu kanlı dönem kapanırken kendi başları da giyotine gitmiştir. Önderleri Maximillien Robespierre'in düşüşü ve idamıyla birlikte kulüp de etkisini ve gücünü yitirmiş ve sonunda kapatılmıştır. Grup ayrıca Fransız Devrimi'ndeki Terör Dönemi'nin uygulayıcısı ve öncüsü olarak tanınmıştır.

JAKOBEN ANLAYIŞI NE DEMEKTİR?

Günümüzde "jakoben" aşırı radikal siyasî görüşler ve kişiler için de kullanılmaktadır.