James Cameron’dan Avatar açıklaması: 'Serinin geleceği buna bağlı'

James Cameron imzasını taşıyan ve gişe rekorları kıran Avatar serisinin üçüncü filmi, vizyondaki yolculuğunu sürdürürken ünlü yönetmen, planlanan Avatar 4 ve Avatar 5 filmlerinin akıbetine ilişkin konuştu. Cameron, “Avatar: Ateş ve Kül”ün başarısız olması durumunda serinin devam filmlerinin rafa kaldırılabileceğini ifade etti.

“Bu serüvenin bundan sonra devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Umarım devam eder” diyen Cameron, Avatar 4 ve 5’i çekememeleri halinde bir basın toplantısı düzenleyerek hikâyenin nasıl devam edeceğini izleyicilerle paylaşacağını söyledi.

SENARYOLAR KİTAP OLABİLİR

Cameron, alternatif bir plan olarak Avatar evrenini kitaplaştırmayı da düşündüğünü belirtti. Yönetmen, Avatar dünyasının hikâye derinliğinin bu tür bir çalışmaya uygun olduğunu vurguladı.

Ancak şu an için bu ihtimale gerek kalmayabilir. “Avatar: Ateş ve Kül”, vizyona girdikten sonraki ilk haftasında dünya genelinde 450 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin yeni yılda da gişedeki başarısını sürdürmesi bekleniyor.

FİLMİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

“Avatar: Ateş ve Kül”, Jake ve Neytiri’nin ailesinin yaşadıkları kaybın yasını tutarken Pandora’daki savaşın giderek büyümesini ve ailenin agresif bir Na’vi kabilesi olan Kül İnsanları ile karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

James Cameron’ın, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı filmde; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi gibi ünlü isimler rol alıyor.

YÖNETMENLİKTEN VAZGEÇMEDİ

71 yaşındaki Cameron, daha önce Avatar 4 itibarıyla yönetmenliği devretmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Ancak üçüncü film öncesinde bu fikrini değiştirdiğini belirten ünlü yönetmen, “Bir sonraki Avatar filmini yönetmemem için hiçbir sebep yok. Sağlığım yerinde” dedi.

MİLYARDER YÖNETMENLER ARASINDA

Öte yandan “Avatar: Ateş ve Kül” vizyona girmeden önce James Cameron’ın servetinin 1,1 milyar dolara ulaştığı öğrenildi. Cameron, bu serveti yalnızca sinema filmleriyle elde ederek Hollywood’un milyarder yönetmenleri arasına adını yazdırdı.