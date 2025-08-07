James Webb’den tarihi keşif: Güneş'ten 10 bin kat büyük yıldızlar tespit edildi

Uzayın derinliklerine çevrilen gözler, bu kez zamanın çok gerilerine, evrenin bebeklik dönemine uzandı. James Webb Uzay Teleskobu sayesinde bilim insanları, şimdiye kadar yalnızca teorilerde var olduğu düşünülen süper kütleli yıldızların izine ilk kez rastladı. Güneş’ten 10.000 kat daha büyük bu dev yıldızlar, evrenin doğumuna tanıklık etmiş kozmik fosiller olabilir.

EVRENDEKİ İLK DEVLER: SÜPER KÜTLELİ YILDIZLAR

Cenevre Üniversitesi’nden astrofizikçi Corinne Charbonnel’in liderliğindeki araştırmaya göre, James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen veriler, bu yıldızların varlığına dair ilk güçlü sinyalleri ortaya koydu. Araştırma Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı. Bu yıldızlar, “küresel kümeler” (globular clusters) içinde yer alıyor. Bilim insanları, bu kümelerin tüm üyelerinin aynı zaman diliminde oluştuğunu ve evrenin erken dönemlerine ait “fosil” örnekleri olduğunu belirtiyor.

YANAN HİDROJEN VE ÇARPIŞAN YILDIZLAR

Araştırmacılar, bu dev yıldızların çekirdek sıcaklıklarının günümüz yıldızlarına göre çok daha yüksek olduğunu ve bunun yoğun hidrojen yanmasından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, daha küçük yıldızların bu devlerle çarpışarak enerjilerini beslediği düşünülüyor. Ancak bu yıldızların ömrü oldukça kısa. Evrende gözlemlenebilen küresel kümeler 10 ila 13 milyar yıl yaşındayken, bu dev yıldızların yaşam süresi yalnızca 2 milyon yıl olarak biliniyor.