Jason Momoa ve oğlu aynı filmde: Dune 3 sürprizi!

Jason Momoa ile Lisa Bonet’in 16 yaşındaki oğulları Nakoa-Wolf Momoa, ailesinin izinden giderek oyunculuk dünyasına ilk adımını atıyor. Genç Momoa, kadrosunda babası Jason Momoa'nın da yer aldığı “Dune 3” filmiyle sinema kariyerine başlayacak.

Deadline’ın haberine göre Nakoa-Wolf, Timothée Chalamet'in canlandırdığı Paul Atreides ve Zendaya'nın hayat verdiği Chani’nin oğlu Leto II karakterini canlandıracak. Bu önemli rol, genç oyuncunun ilk sinema deneyimi olacak.

Öte yandan “Dune 3” filminde Jason Momoa da yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü aktör, ilk filmde hayat verdiği Duncan Idaho karakteriyle seriye geri dönecek.

Frank Herbert’ün çok satan roman serisinden uyarlanan Dune üçlemesinin üçüncü filminin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Film, hem bilim kurgu tutkunları hem de serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.