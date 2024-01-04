Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:36

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. Peki, Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein ne zaman öldü? Jeffrey Epstein olayı ne?

JEFFREY EPSTEİN KİMDİR?

Jeffrey Epstein 20 Ocak 1953'te New York'ta doğdu. 1967'de Epstein, Interlochen Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Müzik Kampı'na katıldı. 5 yaşındayken piyano çalmaya başladı. 1969'da 16 yaşındayken Lafayette Lisesi'nden iki sınıf atlayarak mezun oldu.

O yıl, 1971'de üniversiteyi değiştirene kadar Cooper Union'daki derslere katıldı. Eylül 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne katıldı, ancak Haziran 1974'te diploma almadan ayrıldı.

Epstein, Eylül 1974'te Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki lüks ve özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Finans sektöründeki çalışmalarıyla kısa sürede multimilyoner oldu.,

JEFFREY EPSTEİN DAVASI NEDİR?

Jeffrey Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Palm Beach, Florida'daki polislere bir yetişkinin, 14 yaşındaki bir kıza para karşılığı uygunsuz masajlar yapmasını istediği ihbar edilince başladı.

Epstein, Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yaptı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklandı. Epstein, 2019 yılında hücrede ölü bulundu.

DOSYAKİ BAZI İSİMLER AÇIKLANDI

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı.

Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor.

Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.

Listede yer alan bazı isimler:

Ghislaine Maxwell

Virginia Lee Roberts Giuffre

Kathy Alexander

Miles Alexander

James Michael Austrich

Philip Barden

Cate Blanchett

David Boies

Laura Boothe

Evelyn Boulet

Rebecca Boylan

Joshua Bunner

Naomi Campbell

Carolyn Casey

Paul Cassell

Sharon Churcher

Bill Clinton

David Copperfield

Alexandra Cousteau

Cameron Diaz

Leonardo DiCaprio

Alan Dershowitz

Dr. Mona Devanesan

Bradley Edwards

Amanda Ellison

Cimberly Espinosa

Annie Farmer

Marie Farmer

Alexandra Fekkai

Crystal Figueroa

Anthony Figueroa

Louis Freeh

Eric Gany

Meg Garvin

Sheridan Gibson-Butte

Robert Giuffre

Al Gore

Ross Gow

Fred Graff

Philip Guderyon

Shannon Harrison

Stephen Hawking

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Michael Jackson

Carol Roberts Kess

Dr. Karen Kutikoff

Peter Listerman

George Lucas

Tony Lyons

Bob Meister

Jamie A. Melanson

Lynn Miller

Marvin Minsky

David Mullen

Joe Pagano

Mary Paluga

J. Stanley Pottinger

Joseph Recarey

Michael Reiter

Jason Richards

Bill Richardson

Sky Roberts

Scott Rothstein

Forest Sawyer

Doug Schoetlle

Kevin Spacey

Cecilia Stein

Mark Tafoya

Brent Tindall

Kevin Thompson

Donald Trump

Ed Tuttle

Emma Vaghan

Kimberly Vaughan-Edwards

Cresenda Valdes

Anthony Valladares

Maritza Vazquez

Vicky Ward

Jarred Weisfeld

Courtney Wild

Bruce Willis

Daniel Wilson

Prens Andrew



