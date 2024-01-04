Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein ne zaman öldü? Jeffrey Epstein olayı ne?
Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin ardından Jeffrey Epstein'in kim olduğu merak edildi. Peki, Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein ne zaman öldü? Jeffrey Epstein olayı ne?
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. Peki, Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein ne zaman öldü? Jeffrey Epstein olayı ne?
JEFFREY EPSTEİN KİMDİR?
Jeffrey Epstein 20 Ocak 1953'te New York'ta doğdu. 1967'de Epstein, Interlochen Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Müzik Kampı'na katıldı. 5 yaşındayken piyano çalmaya başladı. 1969'da 16 yaşındayken Lafayette Lisesi'nden iki sınıf atlayarak mezun oldu.
O yıl, 1971'de üniversiteyi değiştirene kadar Cooper Union'daki derslere katıldı. Eylül 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne katıldı, ancak Haziran 1974'te diploma almadan ayrıldı.
Epstein, Eylül 1974'te Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki lüks ve özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Daha sonra bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Finans sektöründeki çalışmalarıyla kısa sürede multimilyoner oldu.,
JEFFREY EPSTEİN DAVASI NEDİR?
Jeffrey Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Palm Beach, Florida'daki polislere bir yetişkinin, 14 yaşındaki bir kıza para karşılığı uygunsuz masajlar yapmasını istediği ihbar edilince başladı.
Epstein, Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yaptı.
Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.
66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklandı. Epstein, 2019 yılında hücrede ölü bulundu.
DOSYAKİ BAZI İSİMLER AÇIKLANDI
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı.
Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor.
Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.
Listede yer alan bazı isimler:
Ghislaine Maxwell
Virginia Lee Roberts Giuffre
Kathy Alexander
Miles Alexander
James Michael Austrich
Philip Barden
Cate Blanchett
David Boies
Laura Boothe
Evelyn Boulet
Rebecca Boylan
Joshua Bunner
Naomi Campbell
Carolyn Casey
Paul Cassell
Sharon Churcher
Bill Clinton
David Copperfield
Alexandra Cousteau
Cameron Diaz
Leonardo DiCaprio
Alan Dershowitz
Dr. Mona Devanesan
Bradley Edwards
Amanda Ellison
Cimberly Espinosa
Annie Farmer
Marie Farmer
Alexandra Fekkai
Crystal Figueroa
Anthony Figueroa
Louis Freeh
Eric Gany
Meg Garvin
Sheridan Gibson-Butte
Robert Giuffre
Al Gore
Ross Gow
Fred Graff
Philip Guderyon
Shannon Harrison
Stephen Hawking
Victoria Hazel
Brittany Henderson
Brett Jaffe
Michael Jackson
Carol Roberts Kess
Dr. Karen Kutikoff
Peter Listerman
George Lucas
Tony Lyons
Bob Meister
Jamie A. Melanson
Lynn Miller
Marvin Minsky
David Mullen
Joe Pagano
Mary Paluga
J. Stanley Pottinger
Joseph Recarey
Michael Reiter
Jason Richards
Bill Richardson
Sky Roberts
Scott Rothstein
Forest Sawyer
Doug Schoetlle
Kevin Spacey
Cecilia Stein
Mark Tafoya
Brent Tindall
Kevin Thompson
Donald Trump
Ed Tuttle
Emma Vaghan
Kimberly Vaughan-Edwards
Cresenda Valdes
Anthony Valladares
Maritza Vazquez
Vicky Ward
Jarred Weisfeld
Courtney Wild
Bruce Willis
Daniel Wilson
Prens Andrew
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