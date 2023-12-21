Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:21

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:21

Beşiktaş'la ismi anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Matheus Saldanha Siyah-Beyazlıların araştırma konusu olurken, oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Peki, Matheus Saldanha kimdir, nereli? Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Matheus Saldanha kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

Matheus Bonifácio Saldanha Marinho 19 Ağustos 1999'da doğan orta saha oyuncusudur. Matheus Saldanha olarak bilinen oyuncunun asıl ismi Matheus Bonifácio Saldanha Marinho'dur. Brezilyalı oyuncu Sırp Süper Ligi takımı Partizan'da forvet olarak kariyerini sürdürüyor.



MATHEUS SALDANHA'NIN GEÇMİŞ KARİYERİ NEDİR?

Minas Gerais, Uberaba'da doğan Saldanha, 2018 yılında Audax'tan kiralık olarak Bahia'nın genç takımına katıldı. 1 Temmuz 2019'da, 20 yaş altı takımıyla iyi bir performans sergiledikten sonra, kulüp tarafından tamamen satın alındı ve üç yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı. 28 Temmuz 2023'te, Saldanha'nın Sırp devi Partizan ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığı duyuruldu. Bildirildiğine göre, Sırp kulübü JEF United'a 1.30 milyon avro tazminat ödedi. Bir gün sonra, Saldanha, Backa Topola'da TSC'ye karşı 3-3 biten deplasman maçındaki ilk maçında bir gol attı. Bir hafta sonra, Vojvodina'ya karşı 2-0 kazanılan maçta Bibras Natcho'nun asistiyle ikinci golünü attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda, Saldanha, Sabah maçında golcü oldu. 27 Ağustos'ta Saldanha, Javor'a karşı 3-1 kazanılan maçta Süper Lig'deki üçüncü golünü attı.





