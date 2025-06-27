Jennifer Lopez ile sohbet etmenin bedeli belli oldu

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Konserde hayranlarına Jennifer Lopez’le tanışma imkanı da sunulacak. 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan “Meet & Greet” biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek. Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek. “Meet & Greet” biletleri, yakında satışa açılacak.

55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam tutkunu. Günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlıya yer vermeyen sanatçı, glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. JLo, yoğun geçen günlerinde soğuk çay tüketiyor.



