Jennifer Lopez İstanbul'a ayak bastı: Mağazaya alınmadı

'İstanbul Festivali' kapsamında bugün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, İstinye'de alışveriş turuna çıktı.

JENNİFER LOPEZ MAĞAZAYA ALINMADI

Konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.

"DOLUYUZ" DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

Alışveriş merkezinde ünlü bir giyim mağazasına girmek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü. Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, alınmadığı mağazanın görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.

BİN 500 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK

Bugün gerçekleşecek olan konser için yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul’daki konsere on binlerce kişi katılacakken, etkinlik alanında yaklaşık 1,500 kişilik bir ekip görev alacak. Konser alanında girişler bilet düzenine göre yapılacak ve ekstra güvenlik önlemleriyle herhangi bir aksaklık yaşanması engellenecek. Ayrıca, konser günü için ekstra toplu taşıma seferleri düzenlenmiş olup, 3 bin araçlık otopark sağlanacak.