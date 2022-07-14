Jennifer Lopez yaşadığı zor günleri anlattı: 'Felç olmuştum...'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:18

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni açıklamalarda bulundu. "On the JLo" adlı platformunda yaşadığı panik ataklarla ilgili konuşan şarkıcı, "Fiziksel olarak felç olmuştum" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 3-5 SAAT UYURDUM"

“Hayatımın bazı dönemlerinde bir günde 3-5 saat uyuduğumu hatırlıyorum. Tüm gün sette veya stüdyoda olurdum, basın turlarına çıkardım. Haftasonu olduğunda ise klip çekerdim” diyen Lopez, gençlik yıllarında çok yorulduğunu dile getirdi.

"KENDİMİ YENİLMEZ SANARDIM"

Haber Global'in aktardığına göre; hakkında bilinmeyenleri anlatan Jennifer Lopez, "20’li yıllarımın başında kendimi yenilmez sanırdım" diyerek, o dönemde çok çalıştığını ve kendine çok zaman ayırmadığını belirtti.

Şarkıcı, en sonunda bedeninin bu çalışma düzenine dayanamadığını, "Bir gün karavanda oturuyordum. Tüm o çalışma, stres ve yetersiz uyku birden üzerime gelmeye başladı" sözleriyle ifade etti.

"DONMUŞ GİBİYDİM"

Birden hareket edemediğini belirten Lopez, "Donmuş gibiydim!" açıklamasında bulundu.

"YAŞADIĞIM ŞEY PANİK ATAKTI"

Şarkıcı, o anki hislerini anlatırken, "Şimdi anlıyorum da yaşadığım şey, tüm o yorgunluğun sonucu olarak ortaya çıkan panik atak nöbetiydi. Korumam beni alıp, doktora götürdü. Oraya vardığımda en azından biraz konuşmaya başlamıştım. Aklımı kaybediyorum sandım" dedi.

Doktorun tavsiyelerine göre dinlenmesi, uyuması, kafeini kesmesi ve egzersiz yapması gerektiğini anlayan yıldız, hayatında yeni bir döneme girdiğini de belirtti.

"KIVRIMLI VÜCUT İSTENMİYORDU"

Öte yandan Lopez, daha önce kariyerinin ilk dönemlerinde kıvrımlı vücudu, özellikle de kalçası nedeniyle alay konusu olduğunu ve bu yüzden gösteri dünyasından uzaklaşmayı bile düşündüğünü dile getirmişti.

Selena Quintanilla'yı oynadığı "Selena" adlı filmle ünlenen fakat o dönem kıvrımları nedeniyle gösteri dünyasının normlarına uymayan dünyaca ünlü şarkıcı, "Ben kariyerime başladığımda ideal güzellik anlayışı çok zayıf, sarışın ve uzun boylu olmaktı. Kıvrımlı vücut istenmiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

"UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Lopez, kendisi yetişme çağındayken etrafında hep kıvrımlı bedene sahip kadınların bulunduğunu anlatmıştı.

"O yüzden bu benim için utanılacak bir şey değildi" açıklamasını yapan Jennifer Lopez, "İnsanların sizi bir şaka olarak gördüğünü düşünmek zordu. Ancak olayları hiç beklemediğim şekilde etkiledi" demişti.