Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor

12 Aralık 2021 Pazar, 09:49

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi. Friends dizisinin yıldızı olan oyuncu, özel hayatı ile ilgili gördüğü baskıya isyan etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip ayrılan 52 yaşındaki Aniston, "Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, yaşlanınca bile 20'lerindeki kadınlarla olabiliyor ama kadınlar bunu yapınca tepki görüyor. Bu ikiyüzlülük" dedi.

Aniston, daha önce yaptığı bir açıklamada da hiç hamile kalmadığını, basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini, buna da çok kızdığını söylemişti.

'VÜCUDUMUZ İÇİN NEYİN İYİ OLDUĞUNA KENDİMİZ KARAR VERİRİZ'

Hollywood yıldızı duygularını “Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: Eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir” diye dile getirmişti.