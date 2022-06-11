Jennifer Lopez: 'Shakira ile sahne almak dünyanın en kötü fikriydi'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:28

Fotoğraf: lookcharms.com

Jennifer Lopez’in 2021 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli, izleyiciyle buluştu. Shakira ve Lopez'in 2020'de Super Bowl'da sahneyi paylaşması, yakın tarihini en akılda kalan devre arası şovlarından biri olarak tarihe geçmiş; izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştı.

SHAKIRA İLE SAHNEYE ÇIKMAK İSTEMEDİ

NTV'nin aktardığı habere göre; epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.

52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.

"DUYDUĞUM EN KÖTÜ FİKİR"

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi’nden yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir" diyor.

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken “Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL DAVRANDI

Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

"BÜYÜK BİR HAKARET”

Lopez’in menajeri “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” ifadelerini kullandı.

Belgeselde Lopez ve Shakira’nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez’in bir noktada “Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler” dediği görülüyor.