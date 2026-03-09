80’li yılların efsane yapımları 'Hayalet Avcıları' ve 'Charles İş Başında' ile tanınan ünlü oyuncu Jennifer Runyon, 65 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Jennifer Runyon kimdir? Jennifer Runyon kaç yaşında, nereli? Jennifer Runyon neden öldü?

JENNİFER RUNYON KİMDİR?

Jennifer Runyon, 1 Nisan 1960’ta Şikago, Illinois’te doğdu. Runyon, radyocu Jim Runyon’un kızıdır. Sanat yönetmeni Todd Corman ile evli olan Runyon’un iki çocuğu vardır.

Kuzey Hollywood Yüksek Okulu’nda eğitim gördü. 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerini 2025 yılına kadar sürdürdü. Rol aldığı yapımlar arasında Magnum, Up the Creek, Hayalet Avcıları, Carnosaur, Charles in Charge, Cinayet Dosyası ve Another World gibi projeler bulunmaktadır.

Filmografisi

Sinema

1980 – To All a Goodnight

1984 – Up the Creek

1984 – Hayalet Avcıları

1988 – The In Crowd

1990 – A Man Called Sarge

1993 – Carnosaur

2015 – Silent Night, Bloody Night 2: Revival

2016 – Terror Tales

Televizyon

1983 – Six Pack

1986 – Blue de Ville

1986 – Pros & Cons

Video Filmler

2014 – F.L.U.I.D.

2014 – To All a Goodnight: Interview with Jennifer Runyon

JENNİFER RUNYON NEDEN ÖLDÜ?

Jennifer Runyon, 6 Mart 2026’da Los Angeles, Kaliforniya’da geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.