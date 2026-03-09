80’li yılların efsane yapımları 'Hayalet Avcıları' ve 'Charles İş Başında' ile tanınan ünlü oyuncu Jennifer Runyon, 65 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Jennifer Runyon kimdir? Jennifer Runyon kaç yaşında, nereli? Jennifer Runyon neden öldü?
JENNİFER RUNYON KİMDİR?
Jennifer Runyon, 1 Nisan 1960’ta Şikago, Illinois’te doğdu. Runyon, radyocu Jim Runyon’un kızıdır. Sanat yönetmeni Todd Corman ile evli olan Runyon’un iki çocuğu vardır.
Kuzey Hollywood Yüksek Okulu’nda eğitim gördü. 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerini 2025 yılına kadar sürdürdü. Rol aldığı yapımlar arasında Magnum, Up the Creek, Hayalet Avcıları, Carnosaur, Charles in Charge, Cinayet Dosyası ve Another World gibi projeler bulunmaktadır.
Filmografisi
Sinema
1980 – To All a Goodnight
1984 – Up the Creek
1984 – Hayalet Avcıları
1988 – The In Crowd
1990 – A Man Called Sarge
1993 – Carnosaur
2015 – Silent Night, Bloody Night 2: Revival
2016 – Terror Tales
Televizyon
1983 – Six Pack
1986 – Blue de Ville
1986 – Pros & Cons
Video Filmler
2014 – F.L.U.I.D.
2014 – To All a Goodnight: Interview with Jennifer Runyon
JENNİFER RUNYON NEDEN ÖLDÜ?
Jennifer Runyon, 6 Mart 2026’da Los Angeles, Kaliforniya’da geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.