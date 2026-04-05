Jeotermal serada yetişti: Hasat takvimi 2 ay öne çekildi

İstasyonaltı Mahallesi'nde AR-GE kapsamında 3 yıl önce 1200 metrekarelik jeotermal serada kiraz üretim projesi yapıldı.

Seraya dikilen 17 kiraz çeşidinden bazıları meyvesini verdi, bunların hasadına başlandı.

Sera sahibi Hasan Mutlu, gazetecilere, bölgedeki jeotermal seracılık faaliyetlerinde yeni bir döneme geçtiklerini söyledi.

Domatesin yanına alternatif ürün olarak kiraz üretimine yöneldiklerini anlatan Mutlu, "Bu mevsimde kiraz yetiştirmek zor bir iş ama bunu başardık. Hasat ettiğimiz ilk ürünleri iç piyasaya sunacağız." dedi.

Proje ortaklarından İlker İrge de jeotermal serada hem yerli hem de ithal kiraz fidanları üzerinde deneme yaptıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın ülkenin önemli kiraz üretim merkezlerinden olduğuna dikkati çeken İrge, "Beklenenden çok daha yüksek kaliteli üretim yapmayı başardık. İlerleyen günlerde de hasadımız devam edecek." ifadesini kullandı.