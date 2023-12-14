Jeotermal tarımda ilk hasat: 776 bin 567 alanda hayata geçirildi
Jeotermal ısıtmalı sera projesinde ilk hasat yapıldı.
Aydın’ın önemli yeraltı kaynaklarından olan jeotermalin tarımda kullanılmasına yönelik hayata geçirilen Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk ürün hasadı yapıldı.
Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, jeotermalin seralarda kullanılmasına yönelik hayata geçirilen Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar devam ediyor. Kadıköy Mahallesi’nde 776 bin 567 metrekare alanda hayata geçirilen proje kapsamında ekimi yapılan domateslerde ilk hasat yapıldı. İlk hasat müjdesini sosyal medya üzerinden paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, mesajında “Aydın Efeler Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'mizde ilk ürün hasadımız başladı bereketli olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!