Jeotermal tarımda ilk hasat: 776 bin 567 alanda hayata geçirildi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:34

Aydın’ın önemli yeraltı kaynaklarından olan jeotermalin tarımda kullanılmasına yönelik hayata geçirilen Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk ürün hasadı yapıldı.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, jeotermalin seralarda kullanılmasına yönelik hayata geçirilen Efeler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar devam ediyor. Kadıköy Mahallesi’nde 776 bin 567 metrekare alanda hayata geçirilen proje kapsamında ekimi yapılan domateslerde ilk hasat yapıldı. İlk hasat müjdesini sosyal medya üzerinden paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, mesajında “Aydın Efeler Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'mizde ilk ürün hasadımız başladı bereketli olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.