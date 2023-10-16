Jess Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? Jess Molho hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
Jess Molho; Sihirli Annem'de canlandırdığı Yavuz karakteri ile kendini tanıttı. Ardından sunuculuk kariyerne başlayan Molho, Ninja Warrior Türkiye ve O Ses Çocuklar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. Peki, Demet Akalın ile "Gel Konuşalım" isimli sabah programında yer alacak Jess Molho kim?
Başarılı sunucu Jess Molho, Demet Akalın ile yeni bir projeye başladı. TV8 ekranlarından yayımlanacak olan programın sunucusu Jess Molho'nun yaşamı ise merak ediliyor. Peki, Jess Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? Jess Molho hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
JESS MOLHO KİMDİR?
Jess Molho 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapıyor.
JESS MOLHO'NUN ÖZEL HAYATI
Jess Molho 2002 yılında Zeynep Molho ile evlendi. Çiftin iki tane çocuğu var.
JESS MOLHO HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?
Dadı - 2000
Çarli İş Başında - 2000
Çocuklar Duymasın - 2002
Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012
Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006
Mahşer - 2007
Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007
Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008
Prenses Perfinya (Hakan) - 2008
Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010
Acayip Hikayeler - 2012
Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012
İşler Güçler - 2012
Kardeş Payı - 2014
Gorbi - 2019
JESS MOLHO HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?
SüpüRRR (Alper) - 2009
Çat Kapı Aşk (Aras) - 2017
JESS MOLHO'NUN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR NELER?
Yemek Bahane
Kabul Günü
Adam Olacak Çocuklar
Her Şey Tadında
O Ses Çocuklar
Aramızda Kalmasın
Ninja Warrior Türkiye
Göz 6
Göz 6 Panorama
Mutfaktakiler
Ortaya Konuşalım
Gel Konuşalım
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