Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:06

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:06

Başarılı sunucu Jess Molho, Demet Akalın ile yeni bir projeye başladı. TV8 ekranlarından yayımlanacak olan programın sunucusu Jess Molho'nun yaşamı ise merak ediliyor. Peki, Jess Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? Jess Molho hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapıyor.

JESS MOLHO'NUN ÖZEL HAYATI

Jess Molho 2002 yılında Zeynep Molho ile evlendi. Çiftin iki tane çocuğu var.

JESS MOLHO HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?

Dadı - 2000

Çarli İş Başında - 2000

Çocuklar Duymasın - 2002

Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012

Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006

Mahşer - 2007

Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007

Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008

Prenses Perfinya (Hakan) - 2008

Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010

Acayip Hikayeler - 2012

Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012

İşler Güçler - 2012

Kardeş Payı - 2014

Gorbi - 2019

JESS MOLHO HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?

SüpüRRR (Alper) - 2009

Çat Kapı Aşk (Aras) - 2017

JESS MOLHO'NUN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR NELER?

Yemek Bahane

Kabul Günü

Adam Olacak Çocuklar

Her Şey Tadında

O Ses Çocuklar

Aramızda Kalmasın

Ninja Warrior Türkiye

Göz 6

Göz 6 Panorama

Mutfaktakiler

Ortaya Konuşalım

Gel Konuşalım