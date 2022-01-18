Jim Carrey'den doğum günü kutlaması: '60 yaşındayım ve seksiyim!'
Jim Carrey, 60. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 'Yaşlıyım ama altınım' başlığıyla paylaştığı gönderide 60 yaşına gelmesine rağmen hala seksi olduğunu söyledi.
Liar Liar ve Dumb & Dumber gibi filmlerdeki şakacı davranışlarıyla tanınan Hollywood aktörü Jim Carrey, pazartesi günü kendisine mutlu bir doğum günü dilemek için sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Kanadalı aktör ve komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda '60 yaşında ve seksi' olduğunu söyledi. Komik skeci kaydederken dişsiz yaşlı bir adam taklidi yaparak, kendi doğum gününü kutladı.
"Bugün benim doğum günüm! Vay canına! Yaşlıyım ama altınım! Hepinizi seviyorum!!!" sözleriyle paylaştığı gönderide "60 yaşındayım ve seksiyim!" diyen Carrey, Ace Ventura'nın yunus tankına atlayıp havuzu kokladığı sahneye atıfta bulunarak kameraya yaklaşıyor, "Ve bu gece, kremalı mısır ve süzme şeftali yiyeceğim," diye ekledi.
Carrey'nin paylaşımı iki saat içinde 150 binden fazla kişi beğendi. Takipçilerinden bazıları ise Carrey'e doğum günü için iyi dileklerini iletti. Bir hayranı, "Seninle aynı doğum gününü paylaşıyor olmayı her zaman sevmişimdir. İnsanlara Jim Carrey ve Betty White ile aynı doğum gününe sahip olduğumu söylemeyi çok seviyorum. 30 yıldır beni eğlendirdiğiniz için teşekkür ederim" yazarken, başka bir hayranı da, "Kişiliğin, karizman ve bunları çevreleyen her şeyle hayatımda fark yarattın Jim. Beni ağlarken güldürdün ve yeniden çocuk gibi hissetmemi sağladın" şeklinde güzel duygularını iletti.
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